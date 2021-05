Il sentiero della Risorgente, un angolo di paradiso che si apre nel cuore di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Quando cammini nel centro storico di un borgo, o di una città, tutto immagini di trovare tranne una piccola oasi naturale dove l’unico rumore che si avverte è quello dell’acqua che scorre velocemente. Avventurandosi nel centro storico di Tagliacozzo accade proprio questo.

Lasciando il centro abitato alle spalle, con case antiche molto spesso abitate soltanto durante il periodo estivo, immediatamente si apre il percorso tutto da scoprire. Questa volta però la storia non c’entra niente. A farla da padrone, infatti, è la natura con i suoi colori e i suoi profumi.

Subito dopo la splendida e caratteristica Piazza dell’Obelisco, indubbiamente una delle più belle e vivaci dell’intera regione, si snoda un piccolo sentiero di ciottoli, via dei Molini, rigorosamente in salita. Non si riesce a percepire bene cosa ci sarà andando avanti, ma forse il bello è proprio questo. Non è un percorso difficile, è adatto a bambini e famiglie, bisogna solo portare un maglioncino da mettere sulle spalle perché, anche se visitate durante la stagione estiva il sentiero della Risorgente, il clima è sempre piuttosto fresco.

È proprio lì che abbiamo iniziato il nostro cammino pronti a scoprire un piccolo spaccato di Tagliacozzo che non ti immagini di trovare. Salendo lungo il sentiero ben definito e segnato con delle apposite bacheca in legno si inizia a scoprire il percorso della Risorgente.

Il sole filtra soltanto tra i rami, tutto è rigorosamente in penombra, e questo man mano che si sale rende tutto un po’ più magico. Man mano che si va avanti si lascia alle spalle il paese che, a un certo punto, diventa semplicemente una cornice che fa da sfondo alla natura.

Il silenzio viene rotto solo dal rumore dell’acqua che si fa sempre più forte. Solo quando si arriva in cima, dopo circa 20 minuti di cammino, ci si rende conto della magia dell’acqua. Piccole e medie cascate scorrono con un’incredibile forza e creano un’atmosfera unica.

Nel piazzale antistante ci si può fermare per una sosta o anche solo per ammirare l’incredibile panorama. Da lì, dopo qualche foto di rito, si può o tornare giù per il percorso intrapreso in precedenza, o procedere per l’altro sentiero che attraversa piccole cascatelle naturali e aree ristoro incastonate tra le rocce.

Una piccola oasi di pace, lontani dalla routine e a contatto con la natura! Un luogo da scoprire in ogni stagione, sia in estate per una pausa refrigerante, sia in primavera per vedere da vicino fiori, colori e profumi prendere vita. L’intera area è dotata di cestini per buttare i rifiuti, vi ricordiamo di utilizzarli o di portare via ogni tipo di immondizia evitando di disperderla nell’ambiente.

