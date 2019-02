Il segretario nazionale di CasaPound Di Stefano nella Marsica a sostegno di Stefano Flajani presidente

Avezzano. Domani il segretario nazionale di CasaPound Simone Di Stefano farà tappa nella Marsica nel suo tour elettorale a sostegno del candidato presidente Stefano Flajani alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio.

“Siamo onorati di ospitare Simone Di Stefano nel nostro territorio – annuncia Eugenio Lustri, candidato marsicano per CasaPound Italia – per una giornata di eventi a sostegno del candidato presidente Stefano Flajani: le prossime elezioni saranno molto probabilmente determinanti per il futuro della nostra Regione.

Per questa ragione CasaPound Italia ha scelto di candidarsi, per portare il suo spirito e le sue battaglie in consiglio regionale. Dopo un breve giro nei centri più importanti del territorio, Di Stefano e Flajani chiuderanno con un comizio e un incontro con la cittadinanza che si terrà giovedì 7 Febbraio alle ore 18:30 nella sede dell’Hotel Olimpia ad Avezzano”.

“Invitiamo tutti i cittadini – conclude Lustri- a partecipare numerosi all’incontro. Ora come ora votare CasaPound è fondamentale e chi ama l’Italia non può tirarsi indietro.”