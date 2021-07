Il segretario Del Pinto lascia il comune di Celano, l’opposizione: va trovato subito un sostituto

Celano. Il segretario comunale Francesco Del Pinto lascia il comune di Celano e il gruppo consiliare “per Celano” lo ringrazia per il lavoro svolto. Subito dopo l’inchiesta “Acqua fresca” che ha coinvolto anche l’ex segretario comunale Giampiero Attili è arrivato in città il sostituto Francesco Del Pinto. Nei giorni scorsi quest’ultimo ha lasciato il suo posto e i consiglieri Gaetano Ricci, Angela Marcanio e Calvino Cotturone hanno espresso il loro disappunto ringraziando però Del Pinto per il suo operato.

“Speravamo che il segretario continuasse a collaborare con il sindaco Settimio Santilli”, hanno spiegato i tre consiglieri, “abbiamo notato invece con enorme dispiacere, che è andato via non appena si è reinsediato Santilli. Abbiamo letto il bando dell’albo dei segretari per la copertura della posizione ormai sguarnita speriamo che venga scelto un professionista altrettanto preparato che sia il primo presidio di legalità dell’amministrazione del nostro comune. La cosa dovrà avvenire in tempi rapidi, la città non può più sopportare ulteriori perdite di tempo”.

I tre consiglieri hanno espresso inoltre gratitudine al commissario Giuseppe Canale per il prezioso lavoro svolto in questi mesi nella gestione del nostro comune in un momento delicato per la nostra città.