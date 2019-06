Il salto ostacoli ad Avezzano è targato scuderia i Mandorli: la soddisfazione dei titolari per la settimana dello sport

Avezzano. Si è appena conclusa l’edizione estiva 2019 del progetto scolastico “Settimana dello sport” nato per far conoscere e valorizzare varie discipline sportive nel territorio, in collaborazione con le associazioni locali.

Tantissimi, più che mai, sempre più numerosi, i partecipanti alla settimana di equitazione che si tiene da oltre dieci anni nella Scuderia i Mandorli di Avezzano.

“Cavalli, ponies, sport e didattica, divertimento e disciplina, questi gli ingredienti della nostra ricetta vincente ed efficace che rende questa settimana una delle più importanti dell’anno, per noi, per le scuole che aderiscono, per il territorio e per l’equitazione stessa” dichiarano Velia ed Alessia, le amazzoni che dirigono con professionalità ed entusiasmo la scuderia i Mandorli, con le mille attività che si svolgono al suo interno.

“La nostra scuola di equitazione negli anni è cresciuta, frutto di un lavoro costante ed un grande impegno quotidiano. Il salto ostacoli è uno sport sempre più diffuso e seguito dal grande pubblico, ma anche i bambini che vi si avvicinano sono sempre più numerosi e motivati. Il progetto Settimana dello sport è un ottimo veicolo per conoscere e cominciare a praticare degli sport nuovi, come l’equitazione e nello specifico il salto ostacoli.

Un ringraziamento speciale va ai dirigenti scolastici che hanno scelto la nostra struttura e ai numerosissimi allievi partecipanti, che ci auguriamo di vedere ancora più numerosi il prossimo anno. Ad Maiora semper!”