Il Sacro Cuore di Avezzano apre le porte al pubblico, iscrizioni aperte all’istituto avezzanese

Avezzano. Aperte le iscrizioni al Sacro Cuore di Avezzano: l’istituto durante il mese di gennaio offrirà la possibilità a tutti, genitori e bambini, di visitare la scuola, conoscere i programmi e le attività, ammirare i numerosi spazi interni ed esterni, in una struttura sicura con certificazione antisismica, che garantiscono una proposta didattica d’eccellenza, con insegnanti specialisti e relative aule attrezzate per musica, inglese, tedesco, informatica e motoria. L’Istituto scolastico del Sacro Cuore, storicamente un fiore all’occhiello in città nel campo scolastico ed educativo delle nuove generazioni, propone la visita nel suo Centro Gioco, per bimbi dai 18 ai 36 mesi, nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria.

I genitori possono visitare i numerosi spazi della scuola, fra i quali la grande palestra attrezzata, il laboratorio di informatica con 25 postazioni, l’aula di musica, il refettorio, il campo da calcetto, il campo da pallavolo, il bellissimo giardino completamente alberato, l’ampio cortile pavimentato per le attività ricreative. La scuola si arricchisce, inoltre, della Certificazione Cambridge, del Coro dei bambini “Parvi Cantores”, del progetto nuoto con l’associazione sportiva Pinguino Village, del Trofeo di Atletica leggera, del corso di Basket, della “Settimana Scientifica” e della “Settimana Sportiva” sulla neve con scuola di sci. L’Istituto stipula annualmente delle convenzioni con enti e associazioni sportive e ricreative che permettono di usufruire dei servizi a costo contenuto.

Una scuola aperta all’innovazione, centrata sull’integrazione di progettazioni educative, curriculari ed extra curriculari. Essa è il luogo in cui ogni studente può attuare la propria crescita personale e civile. A tal fine, i docenti della scuola primaria operano nel garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo del bambino, la sua valorizzazione umana e personale, operando con interventi educativi atti a crear un clima sereno, in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorire la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, facilitare l’integrazione e l’accoglienza, incoraggiare il rispetto di sé e dell’altro.

L’Istituto può fare affidamento su uno staff di personale che, nell’ambito dei diversi ruoli e delle specifiche professionalità, con l’impulso e la guida dei dirigenti Marco Ridolfi per la Scuola Primaria e Roberta D’Adamo, per la Scuola dell’Infanzia, opera per l’ascolto dei bisogni formativi emergenti , dei progetti educativi e dei servizi che le famiglie ritengono importanti per una piena integrazione dell’azione scuola-famiglia, al fine di porsi come comunità scolastica inserita nel territorio e soggetto attivo nella promozione e nella realizzazione di modelli didattico-educativi e culturali atti a rendere gli alunni protagonisti consapevoli del loro futuro, nella attuale società moderna in continua evoluzione e sviluppo.

L’istituto Sacro Cuore è una istituzione educativo-scolastica paritaria cattolica, fondata nel 1894 dalla Beata Madre Clelia Merloni e diretta dalle Apostole del Sacro Cuore Di Gesù. L’Istituto è situato nel pieno centro di Avezzano e precisamente in via Giuseppe Mazzini al civico 173.