Il Sacro Cuore di Avezzano alla conquista dell’Europa: selezionato per il progetto Erasmus Plus

Avezzano. La scuola dell’infanzia “Madre Marcellina Viganò” è stata selezionata come unico partner italiano per la realizzazione del progetto europeo Erasmus Plus –ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for school education.

Grazie all’intervento dei docenti Alessandro Guglietti e Gianni Campomizzi, i quali hanno presentato la scuola dell’infanzia nel primo incontro che si è tenuto ad ottobre a Jesenice (Slevenia), si è potuto dare inizio ad un progetto internazionale finanziato dalla comunità europea finalizzato al trasferimento delle conoscenze adulto-bambino e volto alla realizzazione di attività manuali di carattere ludico. I paesi europei aderenti al progetto sono: Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Polonia.

Il progetto avrà la durata di 24 mesi, da settembre 2018 ad agosto 2020 e ne è coordinatore la scuola slovena Ljudska Univerza Jesenice. Il progetto prevede meeting transnazionali sia peri responsabili dell’iniziativa sia per gli adulti che prenderanno parte alla realizzazione.

“Siamo certi che questo progetto darà lustro non solo alla scuola ma anche all’intera nostra città”, il commento dell’assessore alle Politiche scolastiche Chiara Colucci che ha ricevuto in Comune insieme alla dirigente Maria Laura Ottavi, il professor Guglietti e Giovanna Mosca presidente del consiglio d’istituto del Sacro Cuore presieduto da Marco Ridolfi, “arriveranno ad Avezzano 35 docenti provenienti dalla Croazia, Polonia e Slovenia e saranno ospiti dell’istituto per una settimana ad aprile e poi a settembre”.