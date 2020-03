Il sabato sera non può restare senza Fragile! Musica e divertimento in diretta Facebook

Avezzano. La grande famiglia del Fragile non si ferma. La quarantena ha cambiato totalmente le abitudini di grandi e piccoli. I negozi sono chiusi, i bar sono chiusi, si sta in casa e si trascorre la giornata tra smart-working e qualche hobby. Tante attività si stanno organizzando per tenere compagnia ai loro amici virtuali con dirette, video e tutorial.

Il Fragile non poteva certo abbandonare tutta la sua grande famiglia e per questo ha lanciato “Extra Fragile”. Tutti i sabato sera, a partire dalle 21.45, ci si ritrova in diretta Facebook sulla pagina del Fragile per ascoltare la musica di dj Paride e fare quattro chiacchiere.

L’esperimento, già provato nelle scorse settimane, è andato alla grande e per questo si è pensato di replicarlo. Un’oretta in compagnia per non dimenticare l’allegria del sabato sera e per salutare i vecchi amici. Non perdetevi il prossimo appuntamento con Extra Fragile e non abbiate paura Cristina questa volta fa entrare tutti!!!