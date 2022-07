Il ruggito delle Guzzi ad Avezzano: nasce il primo raduno cittadino, attesi motociclisti e cultori

Avezzano. Emozioni sulle strade marsicane pronte al via, con un evento speciale organizzato dal cantautore avezzanese Danilo Luce. “Una domenica divertentissima, in cui la solarità dell’estate si combinerà con il guizzo delle Guzzi. Da un inno cantato nel 2021 è nata la prima manifestazione di piazza. E per concludere: omaggio a Vasco Rossi live. Una prima edizione che promette non bene, di più”, scrive il comunicato dell’amministrazione comunale. “La città di Avezzano diventerà per un giorno la meta d’arrivo di decine di motociclette Guzzi: gli iconici modelli italianissimi, nati dal design e dalla fantasia dell’azienda fondata nel 1921 da Giorgio Parodi e Carlo Guzzi. Il capoluogo della Marsica è stato scelto dagli organizzatori come tappa estiva per la condivisione di una passione longeva, quella per una icona distintiva, moto dalla forte identità. Il Motoraduno Guzzi – Città di Avezzano coinvolgerà tutti i collezionisti e gli amanti della celebre motocicletta. “Un motoraduno di spessore”, avverte Danilo Luce, organizzatore e cantautore, “visto che proprio lo scorso anno, la Guzzi ha festeggiato i suoi fantastici 100 anni di storia. I guzzisti potranno anche visitare la città di Avezzano”. Per la prima volta, sulle due ruote in città, il gruppo di appassionati Teste di Guzzi di Roma, innamorato del marchio di Mandello del Lario. Attesa anche la presenza del signor Simonelli, storico

concessionario Moto Guzzi.

“Si partirà alle ore 8 e 30, da Piazza Risorgimento per il tour marsicano. Le strade del territorio”, prosegue il comunicato, “verranno percorse dai tanti partecipanti, in sella anche a modelli storici. Ma non solo: il viaggio su due ruote avrà anche dei risvolti culturali; verranno toccate dai guzzisti tappe di storia fondamentali dell’entroterra, come la sosta e la visita al Museo Ignazio Silone di Pescina e il passaggio a Telespazio e ai Cunicoli di Claudio, gioiello ingegneristico nostrano”. “Uniremo, per questa domenica di fine luglio, i chilometri dell’asfalto ai chilometri della nostra cultura natia; racconteremo, con questo evento, anche quanta strada hanno fatto, in tutto il mondo, le meraviglie di casa nostra. A partire dal Parco dell’Incile per arrivare alla scoperta o riscoperta dell’illustre Silone, penna indissolubile della nostra coscienza”, commenta l’assessore alla Cultura, Pierluigi Di Stefano. “Dopo i fasti del Circuito di auto d’epoca divAvezzano, il raduno in città degli appassionati di un marchio pregiato e italiano diventa un ulteriore motivo di vanto e di orgoglio. Avezzano si candida ad essere città dei motori con un aspetto organizzativo e cultuale importante”.

“Il gruppo di motociclisti farà rientro, infine, a Piazza Risorgimento, che aprirà e chiuderà come location la domenica a tema. Le moto, una volta terminato il tour, verranno esposte al pubblico nella Piazza principale della città”. Danilo Luce racconta: “L’idea è nata, in verità dal brano che io ho scritto e messo in musica qualche anno fa, per celebrare la bellezza eterna di queste moto”. ‘Tutti pazzi per la Guzzi’ (canzone che verrà suonata domani stesso dal vivo) è il primo inno ufficiale dei fans della celebre motocicletta. Alla canzone, totalmente, originale, è stato abbinato anche un video con la partecipazione straordinaria di Elena Bagnasco, nipote dello storico e famoso fondatore della Moto Guzzi, Giorgio Parodi”. Inoltre, “Il finale, con un omaggio al Vasco nazionale, è tutto da ascoltare: concerto gratuito, dalle ore 18, sempre in piazza Risorgimento, con tutti i brani e gli inediti del cantautore Luce, che si esibirà con la sua band: Domenico Di Girolamo (al basso), Claudio D’Amico (alle chitarre), Angelo Melone (alla batteria) e Fabrizio Lauriente (alle tastiere)”.