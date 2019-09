Il rosario degli artisti, il nuovo progetto artistico dell’Associatio Minervae sulle icone sacre a tema mariano nella Marsica

Avezzano. Il rosario degli artisti è il nome del nuovo progetto lanciato dall’Associatio Minervae, che vuole approfondire il tema mariano, con particolare attenzione alle icone presenti sul territorio marsicano e limitrofo.

Dopo il successo del progetto artistico “Marsi-dipinti–Dipinti-Marsi”,

l’associazione, sulla scia di un percorso iconico, intende proporre una nuova call agli artisti interessati alla sfida. È stato scelto questo tema, perché l’archetipo del femminile religioso è fortemente evocativa e accompagna le generazioni umane da sempre. L’immagine votiva della Madonna raccoglie intorno a sé la spiritualità di milioni di persone. Associatio Minervae vuole mettere al centro del proprio pensiero e della propria azione questa figura così importante, accompagnando le persone in un percorso ideale che ricordi quali e quanti punti sono dedicati all’immagine di Maria di Nazareth, invitandone tutti a scoprire i luoghi che la celebrano, in particolare nella Marsica.

Il progetto sarà pronto per fine anno, un periodo che ben si adatta al tema proposto. L’immagine mariana, collegata al tema della natività, è per i cristiani e non, fortemente simbolica, straordinario motivo attrattore per grandi e piccini. Gli interessati al progetto possono contattare l’Associatio Minervae per ricevere ulteriori informazioni al riguardo tramite email associatiominervae@gmail.com.