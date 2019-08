Il rock incanta piazza Risorgimento, grande serata ad Avezzano per la conclusione della prima edizione del Nights 2019

Avezzano. Una forte sintonia tra pubblico ed artisti sul palco di Piazza Risorgimento ha caratterizzato questa serata di fine agosto in un clima tipicamente estivo di grande entusiasmo. La terza serata conclusiva della prima edizione del Rock Nights 2019 è riuscita alla grande con la soddisfazione di tutti.

Un percorso mirato a far conoscere gruppi e band che esaltano e celebrano il rock nei loro grandi artisti di un tempo ma anche con brani scritti e composti autonomamente. Ieri sera è stata la volta del doppio concerto con la prima parte dei Bad Medicine il gruppo rivelazione che ha incantato anche il palco di Sanremo alla recente trentaduesima edizione del Rock Festival, che si è cimentata nell’esecuzione di brani importanti dei Black Sabbat, Deep Purple e Led Zeppelin seguiti dai The Great Pig in the Sky in cover Pink Floid.

Si è creato sin da subito un clima molto positivo e coinvolgente, sul palco brillante conduzione in tandem del giornalista Daniele Imperiale esperto in contest di comunicazione musicale innovativa e con Catia Fabbri presidente dell’Associazione BM Music che ha illustrato le finalità dell’associazione che tende a fornire strumenti di contatto per band e gruppi emergenti. Nel corso della serata la stessa Fabbri ha consegnato una targa alla maestra Rossana Spera in rappresentanza della School Rock di Avezzano.