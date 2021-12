“Il ritorno” è il nuovo film del regista marsicano Stefano Chiantini, Emma Marrone è la protagonista

Avezzano. Nuovo film per il regista Stefano Chiantini. Originario di Avezzano, Chiantini è al lavoro sul set della sua nuova pellicola “Il ritorno”.

E tra le attrici protagoniste c’è anche Emma Marrone. La cantante italiana e giudice di X Factor ha pubblicato un post su Instagram annunciando la sua partecipazione al film del regista marsicano. Reduce dal successo de “Gli anni più Belli”, film di Gabriele Muccino e della serie Sky “A casa tutti bene”, dello stesso Muccino, ora è pronta per una nuova avventura.

L’avezzanese Chiantini ha debuttato alla regia con la pellicola “Forse sì… forse no…”, a cui seguono “Una piccola storia” (2007) e “L’amore non basta” (2008). A maggio 2012 è uscito il suo film drammatico “Isole” selezionato al Toronto film festival e vincitore di un Globo d’oro con Asia Argento. Nel 2013 ha realizzato la sua prima serie televisiva, “Una mamma imperfetta”, vincitrice di un “Nastro d’argento”come serie web dell’anno. Successivamente ha diretto il film Storie sospese, selezionato alle Giornate degli Autori, rassegna all’interno della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

“Primo giorno di set”, scrive la cantante vincitrice di Amici e con alle spalle 11 anni di successi radiofonici, “lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza”.