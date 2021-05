Il ritorno del caldo ti ha fatto venire voglia di gelato? Con Elite lo puoi ricevere a casa

Con l’arrivo della bella stagione, il primo pensiero è sempre rivolto a lui: il gelato. Immaginatevi in giardino, a leggere un libro sotto al sole con accanto un cono panna e cacao che vi dà quel tocco di freschezza in più e la carica giusta per continuare la giornata.

Si sa, questa gustosa pietanza rigenera corpo e mente e noi non riusciamo a farne a meno.

Elite Surgelati proprio per questo ha già reintrodotto in catalogo alcune delle numerose tipologie di gelato con offerte e promozioni che vanno incontro alle esigenze e ai gusti dei propri clienti, e

che ogni anno a partire da maggio registrano un incremento di richieste.

Perché? La risposta è semplice. L’azienda avezzanese il gelato te lo porta direttamente a casa; ricerca, seleziona e propone solo prodotti realizzati con materie prime 100% italiane di azienze provenienti dal nostro Paese.

Con un semplice click o con una chiamata è possibile scegliere tra un ampio ventaglio di soluzioni: quelle adatte per la merenda dei più piccini ma anche quelle per coloro che desiderano chiudere il pranzo o la cena in bellezza o fare bella figura con gli ospiti.

Averlo sempre a disposizione in congelatore, pronto da scartare, rappresenta una garanzia. Cosa aspetti? Dai uno sguardo alle offerte di questo mese, cliccando qui, e ordina i tuoi gelati preferiti.