Il rigore che non c’era, al teatro dei Marsi di Avezzano arriva lo storyteller Federico Buffa

Avezzano. Può un calcio a un pallone cambiare le sorti della storia di un’intera nazione? Arriva al Teatro dei Marsi di Avezzano, per una serata ricca di emozioni, sorrisi e sport per gli spettatori, Federico Buffa, uno degli storyteller più affermati d’Italia. Martedì nella cornice del teatro marsicano Buffa porterà il suo “Il rigore che non c’era”, per l’unica tappa abruzzese del suo tour. Ad accoglierlo ci sarà una platea di amanti dello sport ma anche di giornalismo e attualità. Buffa, giornalista e telecronista sportivo italiano, è stato inserito nella stagione del teatro dei Marsi dal direttore artistico, Lino Guanciale, proprio perché rappresenta quel nuovo modo di fare spettacolo affermato soprattutto oltre oceano.

Nello show, prodotto da International Music and Arts, su testo di Buffa e Marco Caronna, il giornalista ripercorrerà alcune vicende sportive note a tutti tra musica e poesia. E si soffermerà proprio su quel rigore che non c’era, quel pallone finito in rete che ha riscritto la storia di una squadra e di un’intera Nazione. Buffa così inizia il suo percorso, che passa dalla storia di Sendero Luminoso a quella di George Best, da Leo Messi al millesimo gol di Pelè. Ancora storie intrecciate tra loro, come quella di Elis Regina e di Garrincha, il tutto punteggiato dalla musica, che sottolinea, impreziosisce e accompagna le parole.

Lo spettacolo inizierà alle 21. Il costo dei biglietti varia da 40 a 25 euro e saranno acquistabili al botteghino del teatro a partire dalle 16, al Punto informativo di corso della Libertà (lunedì aperto dalle 18 alle 19.30), online sul circuito www.i-ticket.it, oppure nelle rivendite autorizzate – Libreria Panella, Tabaccheria Azzurra, Tabaccheria L’angolo e Tabaccheria Rosati ad Avezzano, oppure Tabaccheria Biafretti a Magliano de’ Marsi o Planet Cafè a Tagliacozzo.