Emma Pomilio scrive Il ribelle, oggi la presentazione al Caffè letterario di San Benedetto dei Marsi

San Benedetto dei Marsi. Sabato 18 agosto alle ore 21 a San Benedetto dei Marsi si terrà la presentazione del libro “Il Ribelle” di Emma Pomilio. L’evento avrà luogo nella suggestiva cornice del Portale di Santa Sabina che costituisce l’ultimo reperto dell’antica cattedrale dei Marsi in attività dal 1057 al 1580 e che è stato interessato da un recente intervento di miglioramento e abbellimento dello spazio antistante che ha restituito il monumento all’antica e splendida cornice. A questo proposito non si può comunque dimenticare che tale operazione è stata concepita e fortemente voluta dal sindaco Quirino D’Orazio, non nuovo a originali e apprezzate iniziative di carattere urbanistico e architettonico, iniziativa che ha consentito di scoprire nello spazio antistante il Portale tombe antichissime di incerta datazione che confermano il ruolo preminente avuto da San Benedetto nel panorama storico marsicano.

L’happening si svolgerà sotto l’egida del Caffè letterario che si propone come scopo di divulgare la cultura attraverso la gestione della biblioteca comunale, la presentazione di libri e l’organizzazione di mostre di pittura, favorendo inoltre lo svolgimento di manifestazioni artistiche nell’ambito di rievocazioni storiche e religiose. Tale benemerita associazione, brillantemente diretta da Valeria De Vincentis, si regge sull’impegno e la dedizione di un gruppo di ragazzi e ragazze che sottraggono tempo alle loro famiglie e lo dedicano alla comunità senza nulla chiedere in cambio i cui nomi val la pena citare: Maria Di Nardo, Luana Trinchini, Paola Di Nicola, Attilio Rossi, Monica Di Genova. Il Caffè letterario con la consueta sollecitudine ha coordinato l’iniziativa considerando che Emma Pomilio è una nota e affermata autrice, oltre a emergere quale autorevole rappresentante di una illustre famiglia di intellettuali abruzzesi i cui esponenti più noti sono suo zio Mario Pomilio docente universitario, saggista e scrittore di cui, tra gli altri, si ricorda il romanzo “ Il Quinto Evangelio “ e suo padre l’indimenticato professor Ernesto Pomilio apprezzata figura di studioso e docente di storia della filosofia.. La Pomilio, entrata nell’orbita della più importante casa editrice italiana, la Mondadori, ha scritto altri libri di successo e l’opera in presentazione il prossimo 18 agosto “ Il Ribelle “ appartiene al genere del romanzo storico. Il mito della fondazione dell’urbe insieme alla leggenda di Romolo e Remo, gli eventi che spinsero tribù di pastori e briganti a unirsi per edificare una nuova città, le vicende umane e i personaggi che arricchiscono la saga sono resi dall’autrice per il tramite di una conoscenza approfondita dei miti e delle fonti letterarie valorizzate e esaltate da un’adesione lucida e completa ai motivi della materia trattata. Il compito di conversare con Emma Pomilio e esplorare tra le pagine del libro toccherà a Ernesto Seritti, a sua volta nota e apprezzata figura di scrittore marruviano e autore della recente raccolta “ Il Naso della bella addormentata e altre storie “.