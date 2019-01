Il regno di Frozen è nella Marsica: spettacolari immagini dall’alto di Marsia, una delle località più fredde d’Abruzzo (Video)

Tagliacozzo. E’ da sempre una delle località con nucleo abitativo più fredde della Regione e non solo. Marsia, splendida località montana nel comune di Tagliacozzo, non smette mai di affascinare. Stavolta è stata ripresa da un drone nella sua bellezza mentre è ricoperta da neve e ghiaccio. Da un’altezza di 70 metri emerge il fascino della montagna e si intravedono le poche villette e le strutture ricettive che animano la località montana.

Si attende che Marsia torni ai suoi vecchi splendori anche dal punto di vista turistico visto che le potenzialità sono infinite. Lo scenario che offre, sia d’estate che d’inverno, è sempre emozionante e sempre nuovo. La piccola Cortina d’Abruzzo, come veniva definita qualche decennio fa, non smette mai di stupire. Ma la bellezza di un tale territorio non va di pari passo con la valorizzazione che dovrebbe meritare.

Nata alla fine degli anni Sessanta, sarebbe potuta diventare una stazione sciistica in grado di competere con le più rinomate località montane dell’Abruzzo e non solo. Col vantaggio di essere veramente a pochi chilometri da Roma e di potere essere raggiunta in brevissimo tempo, anche con il treno scendendo a Tagliacozzo.