Il rapper Gué Pequeno sarà in concerto a Capistrello per la festa di San Rocco

Capistrello. Gué Pequeno sarà protagonista il 16 agosto alle 22 della festa in onore di San Rocco a Capistrello.

Rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall’inizio della sua carriera ormai ventennale, è diventato un punto di riferimento per la scena hip hop italiana, e successivamente per l’intero panorama musicale.

L’evento è organizzato dal comitato feste e curato dall’agenzia Colangelo Management con a capo il manager Settimio Colangelo.

Per assistere all’evento sarà necessario prenotarsi obbligatoriamente tramite piattaforma online. La piattaforma ufficiale sarà presentata in occasione della conferenza stampa che si terrà a breve.