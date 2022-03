Il racconto shock del 14enne bullizzato costretto a cambiare scuola: “Ciccione, tua madre pu***** batte a strada 22”

Marsica. “Ciccione”, “figlio di pu*****, “io ti spacco la faccia”, “tua madre fa la pu***** e la vedo ogni giorno a battere sulla Strada 22”, “devi andare via da qui e da San Benedetto dei Marsi, tu non sai chi sono io”.

Sarebbero iniziate così le vessazioni verso un 14enne residente in un paese del Fucino, arrivate da un coetaneo del posto. Il tutto verso le 18.30 di domenica, nella piazza del paese e davanti a tanti testimoni, non solo giovani.

Sono queste alcune delle dichiarazioni di un ragazzo marsicano, che ha la madre di origine straniera, rilasciate in una querela presentata ieri pomeriggio alla caserma dei carabinieri.

È la storia di un 14enne finito in ospedale a Pescina, domenica sera, con il volto tutto tagliato, perchè gli è stata spaccata una bottiglia di birra in faccia da un coetaneo. Che poi ha continuato a minacciarlo anche davanti a suo padre.

Un ragazzo che sembrerebbe subisca da mesi vessazioni, ingiurie, molestie e minacce dallo stesso coetaneo, tanto che all’inizio dell’anno si è anche trasferito dalla scuola. Ha lasciato i banchi dell’istituto scolastico in cui frequentava le lezioni per andare in un paese vicino, lontano dal suo “aguzzino”.

Nella denuncia presentata agli uomini dell’Arma, che ora hanno avviato le indagini per ricostruire tutto quanto accaduto e per accertare le responsabilità, il giovane ha ricostruito la dinamica dei fatti di domenica sera, quando è stato raggiunto dal “bullo” che lo insultava e che poi gli ha spaccato una bottiglia in faccia.

È stato lui a chiarire la circostanza che a colpirlo con la bottiglia è stato il suo coetaneo alla presenza del padre, che ha contribuito a picchiarlo. Lo stesso padre che poi ha minacciato di morte anche il padre del ragazzo bullizzato, davanti a tanti testimoni e alla moglie incinta.

Una storia terribile che vede ora un 14enne a casa, terrorizzato non solo da quanto gli è accaduto ma anche impaurito per le minacce ricevute, lui e suo padre. Il tutto sarebbe legato al fatto che il 14enne pare sia robusto e per questo perennemente bullizzato. Ora saranno i carabinieri a far luce sulla situazione e a chiarire ogni circostanza. Si è parlato anche di un video girato la sera delle minacce in piazza e non si sa ancora se le immagini siano state o meno acquisite dalle forze dell’ordine.

