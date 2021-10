Il programma di La7 Gold “The coach” approda ad Avezzano alla ricerca di talenti: ecco le info

Avezzano. “The Coach”, il reality in onda su La7 Gold, è a caccia di talenti e farà tappa in città. I casting si terranno giovedì 11 novembre nei locali del Centro studio danze Golden Dancing dei maestri Alessandra e Daniele Verna. I provini inizieranno alle 14.30 e subito dopo un briefing di accoglienza, ai partecipanti saranno concessi fino a sei minuti di esibizione.

“The Coach” è il primo talent reality show della televisione in cui la figura di riferimento è il maestro cioè colui che permette agli artisti di esprimere, nelle varie esibizioni, la migliore versione di sé.

La Golden Dancing, da sempre scuola di danza e ballo di riferimento in città, spalanchera’ dunque le porte agli aspiranti talenti desiderosi di arrivare su La7Gold. Al gruppo artistico che avrà superato il casting sarà garantita una partecipazione alle registrazioni televisive. Le discipline in gara per partecipare a The Coach sono: danza crew, danza musical, danza solisti duo, musica, musica band, danza aerea, pole dance. Al talent inoltre, possono partecipare artisti con età a partire dai 7 anni in su, sia solisti che in gruppo.

The Coach è in onda, fin dal 2018, dal lunedì al venerdì alle 19.00 su La 7Gold. Il programma, ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti, è condotto da Agata Reale, ballerina ed ex allieva del talent show Amici di Maria De Filippi. Per informazioni sui casting che si svolgeranno nella scuola dei fratelli Verna, si può telefonare al 3382074547.