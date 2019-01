Il progetto SuperAbile sbarca ad Avezzano e incontra gli studenti del Liceo Scientifico, ecco i protagonisti

Avezzano. SuperAbile sbarca in Abruzzo. Dopo le 31 tappe nel Lazio ed in Toscana, i 4420 studenti coinvolti, i 2500 km percorsi, i 43 patrocini incassati, il progetto nato a Bassano Romano (VT) da un’idea del consigliere comunale Alfredo Boldorini, farà tappa domani anche in terra marsicana. Ad ospitarlo sarà il Liceo Scientifico “Marco Vitruvio Pollione” con grande soddisfazione del Dirigente Scolastico Francesco Gizzi sempre molto sensibile alle iniziative relative alla promozione dell’integrazione, dell’inclusione ed al contrasto dei fenomeni di bullismo, elementi questi tutti presenti in SuperAbile.

Il progetto nasce nell’autunno del 2017 all’ombra di Villa Giustiniani (primo istituto toccato l’Itis dell’allora dirigente Andreina Ottaviani e del fiduciario, in terra bassanese, Luca Tofani) per sensibilizzare gli studenti sui valori della rinascita, della resilienza, del riscatto, della vita, attraverso gli esempi delle storie personali di Lorenzo Costantini, Chiara Bordi, Marzia Viola, Chantal Pistelli McClelland, Brunella Roscetti, Flavia Alcibiade, Anna Fusco, Giulia Sarpero e Lorena Ziccardi, le cui testimonianze (da ragazzi amputati o affetti da aplasia o amelia) hanno rapidamente rotto gli steccati viterbesi, interessando altre regioni della penisola.

Ad Avezzano SuperAbile, oltre agli studenti del liceo ed ad altre importanti realtà della società civile, incontrerà anche Alessandro Capoccetti, direttore di Models of Diversity, la più importante Fondazione al mondo – nata, tra l’altro dalla felice intuizione dell’ex top model Angel Sinclair – che aiuta i giovani con disabilità ad emergere nel mondo della moda, promuovendo non solo una ‘mission’ inclusiva e non più esclusiva, ma anche uguaglianza e diversità.