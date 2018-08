Capistrello. Il progetto per l’intubazione del torrente di Rianza non passa il riesame e torna al Via. Spetterà al comitato di Valutazione impatto ambientale stabilire se la società Abruzzo energie rinnovabili potrà o meno costruire una centrale idroelettrica sul corso d’acqua. Dopo il primo cartellino rosso, infatti, i vertici della società erano tornati alla carica presentando una richiesta di revisione di tutto il progetto. Le 18 associazioni e le amministrazioni comunali di Capistrello e Morino, però, non si sono fatte intimorire e hanno presentato nuove osservazioni ai tecnici regionali.

Dal momento che, i dettagli portati all’attenzione degli addetti erano molti, la commissione si è presa del tempo per riflettere e alla fine è stato deciso di passare tutto nelle mani del comitato di Valutazione impatto ambientale. Saranno loro a dire l’ultima parola sull’intubazione del torrente di Rianza anche tenendo conto di tutte quelle osservazioni sulla tutela dell’ecosistema esistente presentate dalle associazioni che, già ora, sono soddisfatte per aver di fatto bloccato l’iter autorizzativo

