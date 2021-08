Il progetto A.Ma.Mi sbarca nella Marsica: una serata contro la violenza sulle donne

Trasacco. Tanta solidarietà ma sicuramente tante emozioni e soprattutto tanto spettacolo, saranno questi gli ingredienti essenziali della serata evento, che si terrà domenica 22 agosto, in piazza S Cesidio a Trasacco dove scenderanno in campo ancora una volta gli Abba Thr Best. Dopo grande successo ottenuto a Foggia dalla popolare cover band, che oltre a cantare i grandi successi della famosa band scandinava degli Abba, ha presentato in anteprima mondiale il progetto A.MA.MI, dedicato a tutte le donne, maltrattate, violentate e uccise eccoli di nuovo riproporre il nuovo brano che a detta degli operatori del settore, sarà un successo mondiale che ci accompagnerà, per questa fine d’anno, per poi continuare ininterrottamente per i prossimi anni a venire.

L’evento, dall’alto contenuto sociale, vuole richiamare l’attenzione contro l’annoso problema della violenza sulle donne, e contro la violenza di genere, ed è proprio per questo motivo che insieme agli Abba The Best, sono scesi in campo due importanti istituzioni come: l’associazione Argos forze di polizia e la S.S.Lazio nella persona del suo presidente Claudio Lotito, ma anche tanti personaggi dello sport e dello spettacolo, come DJ Ringo, DJ Killer Faber, Moreno Albano, Anna Falchi, Stefano Pantano, l’attrice Daniela Fazzolari di Cento Vetrine e l’attore Nicolò Centioni in Rudy dei Cesaroni.

La serata a Trasacco del 22 Agosto ore 21.00, sarà dedicata a tutte le donne ed in particolare alla giovane Roberta Perillo, di San Severo (FG) , barbaramente uccisa due anni fa dal suo fidanzato. La serata condotta dallo speaker radiofonico. Roberto Frizzi, vedrà sul palco anche il gruppo dei Melody Band. Un ringraziamento particolare va all’ amministrazione comunale di Trasacco che ha voluto fortemente questo evento. Comunque vada, però, sarà un trionfo.