“Il primo grado di piacere”: esce il nuovo videoclip della cantautrice avezzanese Camilla Ricchiuti

Avezzano. Nuove note di artisti marsicani crescono in questa primavera 2022. E’ uscito il videoclip del brano Il Primo Grado Di Piacere della giovane cantautrice avezzanese Camilla Ricchiuti. “Il nuovo brano della cantante ventenne nata ad Avezzano e residente a Morino”, scrive il comunicato, “è ispirato a una storia vera, in cui un pianista a causa di una grave malattia non può più suonare. Il testo fa riferimento all’aspetto musicale, come il gesto di suonare che purtroppo è rallentato da questa malattia o agli elementi della musica, come il grado della scala”.

“Camilla Ricchiuti vanta un percorso musicale già molto importante per la sua giovane età. Ha iniziato ben presto a studiare canto e musica in diverse importanti scuole, ha partecipato a vari incontri di perfezionamento della tecnica vocale con molti Vocal Coaches e a grandi manifestazioni canore a livello nazionale come “Area Sanremo”, “Premio Mia Martini”, “Je sò pazzo” e “Coppa Italia Metodo Pass” ricevendo molti premi e riconoscimenti. Dal mese di settembre 2020 studia canto e songwriting presso l’Università londinese ICMP (The Institute of Contemporary Music Performance). Il brano è stato scritto da Camilla insieme ad Adriano Scappini ed arrangiato dal M° Corrado Lambona. Etichetta – Accademia 2008″. Link del videoclip https://youtu.be/O_izIti4tuA