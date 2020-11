Il presidente Marsilio venga ad Avezzano per trovare strutture adatte ad affrontare questa emergenza

Avezzano. Una richiesta congiunta, inviata al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al Consiglio nazionale per l’emergenza covid, contenente una richiesta di incontro per un sopralluogo mirato all’individuazione di strutture adatte a fronteggiare l’emergenza covid nella Marsica, è stata inviata nella giornata di ieri dall’onorevole Antonio Martino, eletto alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale dell’Aquila.

Rivolto ai sopra citati destinati, Martino scrive “Si invitano a un sopralluogo, congiunto, al fine di individuare tutte le misure per garantire l’efficienza della struttura ospedaliera in questione, interessato da carenze e forti criticità correlate all’emergenza sanitaria da covid 19 e per tutelare il diritto alla salute di ogni cittadino, anche attraverso l’attivazione di strutture alternative ad hoc”.

Intanto, come confermato dalla Asl, è stato raggiunto l’accordo con la clinica “L’Immacolata” di Celano per 67 posti letto, con possibilità anche di aumentarli. Questo consentirà di alleggerire il carico sull’ospedale di Avezzano per far tornare i reparti, ora destinati ai pazienti covid, alla loro originaria destinazione. Questa settimana dovrebbero finire i lavori per la separazione dei percorsi”. Resta da capire il coinvolgimento del Serafino Rinaldi di Pescina che, ad ora, è ancora in attesa di risposte.