Il presidente Marsilio a Civitella Roveto, il sindaco Oddi: “Valorizziamo nostra ferrovia per turismo” (fotogallery)

Civitella Roveto. “Questa mattina abbiamo avuto l’onore di ricevere presso la sede comunale, la visita del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dell’Assessore regionale Guido Quintino Liris e del capo di gabinetto Massimo Verrecchia, per parlare della situazione in generale del Comune di Civitella Roveto e per ribadire istanze e necessità del nostro territorio”.

Lo scrive in una nota il sindaco Pierluigi Oddi: “Una bella chiacchierata, durante la quale abbiamo illustrato la nostra sede, le nostre idee e i progetti in corso, soprattutto in ordine al Pnrr, alle criticità derivate dal dissesto idrogeologico, ma soprattutto è stata l’occasione giusta per rimettere in moto lo straordinario progetto della valorizzazione della nostra linea ferroviaria ai fini turistici. Un progetto che coinvolgerebbe la Valle Roveto e tutti i paesi nella loro interezza, al quale teniamo molto e che si era arenato solo a causa della pandemia.

Il presidente, a conclusione dell’incontro, dopo una breve conviviale, ha voluto conoscere i dipendenti e augurato loro buon lavoro in vista degli importanti impegni assunti dalla neo amministrazione, anche quelli piu gravosi, relativamente ai quali si rende, e sarà, assolutamente necessario anche e soprattutto il supporto della Regione Abruzzo”.