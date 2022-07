Il “Premio Gabriele Basile” incorona la pianista marsicana Valentina Di Marco

Capistrello. Premi d’autore destinazione Marsica: è Valentina Di Marco la vincitrice de prestigioso “Premio Gabriele Basile”. “La manifestazionesi è svolta nei giorni scorsi nella splendida chiesa di Santa Maria del lago a Moscufo”, scrive il comunicato dell’evento. “Il Premio Basile viene attribuito ogni anno a personalità che vengono selezionate in base allo spessore artistico ed umano che le caratterizza. A presiedere la giuria c’erano la figlia di Gabriele Basile, Maria e il Presidente del comitato scientifico Massimo Pasqualone”.

“La marsicana Valentina Di Marco è stata premiata per quanto realizzato fin qui come pianista, concertista ed insegnante e per aver contribuito a diffondere il linguaggio musicale tra i giovani con un’importante attività didattica e con un numero altissimo di concerti sia in Italia che all’estero”. La pianista era tra le trenta personalità selezionate a livello nazionale per l’assegnazione della gratifica d’onore.

“Un premio prestigioso del quale sono molto fiera”, dichiara Valentina Di Marco, “le cose belle arrivano a coloro che si impegnano con dedizione, umiltà e pazienza, lavorando sodo, credendo fortemente nei propri ideali e rimanendo sempre fedeli alla propria visione di vita e alle proprie passioni. Ringrazio infinitamente la famiglia Basile”, conclude, “e la giuria per l’onore concessomi”.