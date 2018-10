Il Popolo della Famiglia Marsica scrive a Lolli: spostate le regionali a marzo, viviamo in montagna

Avezzano. Il movimento politico “Il Popolo della Famiglia” d’Abruzzo ha scritto al vicario presidente del Consiglio Regionale Giovanni Lolli in merito alla data delle elezioni chiedendo di posticiparla a marzo. “Egregio presidente, ha scelto la data per le prossime elezioni regionali il 10 febbraio 2019 dimenticando che l’Abruzzo”, ha scritto Claudio Percossi nella lettera inviata a Lolli, “avendo molti comuni montani, a dicembre, a gennaio e anche a febbraio saranno coperti da abbondante neve e ghiaccio e che rimangono isolati per giorni. Nessun rispetto né per

gli elettori né per i candidati. Quindi la campagna elettorale si farà solo sui media e internet a colpi di spot pubblicitari avvantaggiando così chi dispone di un bel conto corrente in banca. I grandi partiti che governano la regione o che sono all’opposizione non si sono posti questo serio problema. Il Popolo della Famiglia, le chiede di

spostare questa data a dopo il 15 marzo.

Immediata è stata la risposta di Fulvio Angelini, a nome del presidente Giovanni Lolli, che ha fatto presente “il presidente non ha dimenticato la dimensione montana di gran parte dell’Abruzzo, ma ha dovuto obbligatoriamente rispettare le norme e la legislazione in vigore. Qualunque valutazione tesa a procrastinare il voto sarebbe stata interpretata con sospetto o strumentalizzazione. “Il Popolo della Famiglia”, pur comprendendo le ragioni politiche, del presidente della regione Abruzzo, ritiene che la data del 10 febbraio debba essere spostata

minimo a domenica 10 marzo 2019, affinché venga garantito agli elettori, ai candidati e a chi deve raccogliere minimo 1.500 firme per presentare una nuova lista, il diritto costituzionale di operare in un contesto che consenta agli stessi di poter espletare al meglio i propri diritti senza impedimenti di sorta. Questa è democrazia.

E per questi motivi, egregio presidente la preghiamo di sostenere, per il bene dell’Abruzzo montano, questa nostra iniziativa, chiedendo al presidente Giovanni Lolli di spostare le votazioni almeno al 10 marzo 2019″.