La vita fugge, et non s’arresta una hora, et la morte vien dietro a gran giornate. Così scriveva Petrarca in un sonetto del Canzoniere.

Il più grande peccato è sprecare il tempo. E come si spreca il tempo?

Non solo utilizzandolo per banali e inutili questioni, ma non apprezzandolo.

“Mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio di oro. E io li giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo”. Khalil Gibran