Il piccolo Mirco in viaggio verso gli U.S.A. in cerca di una cura, Santilli: grazie all’immenso cuore dei celanesi

Celano. “Una vicenda che ha coinvolto l’intera comunità celanese che, come spesso è accaduto, si è dimostrata sensibile a un problema delicato e difficile, con una solidarietà condivisa ed importante, con il fine di non far perdere la fiducia ai genitori di vedere il proprio bimbo crescere e vivere come tutti”. Questo il messaggio con cui il sindaco di Celano, Settimio Santilli, ha dato notizia della partenza per gli Stati Uniti del giovanissimo Mirco, affetto da una rara malattia e, per questo, bisognoso di cure particolari.

“Ci siamo, finalmente Mirco e la sua famiglia possono partire per l’America e coltivare la loro speranza. Se questa speranza c’era e c’è ancora e può essere perseguita, e’ grazie al senso di appartenenza che contraddistingue i celanesi e al loro gran cuore. Grazie celanesi e grazie a tutti coloro che hanno concorso a questo viaggio della speranza”.

“Per una volta, prima da amico di una vita e poi da sindaco, con grande emozione mentre scrivo, cara Olimpia, ti faccio il più grande in bocca al lupo di questa terra, affinché il 14 novembre tu possa tornare vincitrice e vedere sul tuo viso il sorriso che contraddistingue qualsiasi mamma che vede il figlio crescere felice”

“Caro Attilio, caro papà, sostienila e dalle forza come hai sempre fatto, con la solita umiltà e tenacia che ti contraddistingue. Il resto lo dovrà fare Mirco e i medici che lo cureranno. Siamo nelle mani di Dio e Dio e’ grande. Buon viaggio e buon tutto da Celano”.