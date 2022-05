“Il picchio rosso”, annunciato il nuovo libro di Renzo Paris sull’eccidio di Celano

Celano. Si intitolerà Il picchio rosso e uscirà a settembre il libro di Renzo Paris sull’eccidio di Celano del 30 aprile 1950.

Lo ha annunciato la mattina del Primo maggio lo scrittore di origini celanesi, che è stato poeta di punta della scuola romana e autore di romanzi culto della generazione sessantottina come “Cani sciolti”.

Sulla sua pagina Facebook, Paris ha ricordato il fatto storico e la sua portata politica straordinaria nel solco delle lotte bracciantile del Fucino.

“Ieri a Celano è stato ricordato l’eccidio del 30 aprile 1950 avvenuto nella piazza del paese”, ha scritto sulla pagina social, “dove morirono due braccianti, Berardicurti e Paris, e molti restarono gravemente feriti, sotto i colpi dei fascisti e degli scagnozzi del principe Torlonia. Non pagò nessuno per quella strage. Io c’ero. Avevo sei anni, mi accompagnava mia madre e il mio picchio rosso. Per la collana di Fabrizio Coscia dell’Editoriale scientifica a settembre uscirà il mio memoir su quella giornata, intitolato Il picchio rosso”.

“A quindici anni da ‘I ballatroni’, l’ultimo romanzo della trilogia marsicana”, ha commentato Francesco Della Costa, antropologo e studioso dell’opera dello scrittore, “Renzo Paris torna a scrivere della sua infanzia celanese, attraverso la memoria di un evento storico di rilevanza epocale. Non possiamo che attendere con impazienza la narrazione autobiografica, storiografica e letteraria di Paris, che senza dubbio sarà un contributo impagabile alla ricostruzione di un periodo di lotte e, soprattutto, di un fatto di sangue che ha rifondato, a prescindere dalle retoriche di parte, l’identità sociale e politica di un’intera comunità”.

“Spero di presentare il libro proprio in quella piazza”, nella piazza dove caddero i due giovani lavoratori, ha aggiunto Paris, in dialogo con lo stesso Della Costa. E di certo Celano non mancherà all’importante appuntamento con lo scrittore e con questo nuovo, imminente, capitolo della sua storia.

