Il piazzaiolo del “Ristorantino” Valeri Sakiashvili nel progetto “Mani in pasta” che valorizza la vera pizza

Avezzano. Il piazzaiolo Valeri Sakiashvili nel progetto “Mani in pasta” che valorizza la vera pizza. In occasione del riconoscimento della pizza napoletana come patrimonio dell’Unesco nasce il progetto mani in pasta. Meritevole di essere protagonista nella nuova edizione del libro “Pizza in the world talent story” è il pizzaiolo Valeri Sakiashvili in rappresentanza della città di Avezzano. Il campione italiano in carica di “giropizza”, nonchè piccolo imprenditore nella panificazione con l’esercizio chiamato arte bianca, è pizzaiolo professionista nel Ristorantino. Ha portato a casa numerosi riconoscimenti negli anni che hanno valorizzato l’Abruzzo e la Marsica in particolar modo. Nel libro si raccontano procedimenti della lavorazione dell’impasto e della crescita professionale sua e di altri grandi maestri pizzaioli. La presentazione del libro si terrà a Napoli il 19 di febbraio.

