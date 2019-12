Il piatto dello chef Franco Franciosi tra i Best Agrodolce 2019, Mammaròssa conquista il terzo posto

Avezzano. Il piatto dello chef Franco Franciosi tra i Best Agrodolce 2019. Il ristorante avezzanese Mammaròssa conquista il podio tra le esperienze culinarie più importanti del 2019. Il piatto a base di percora, tipo dell’eccellenza culinaria abruzzese, conquista il terzo posto in classifica.

“In questo ristorante di Avezzano di cui non si può mancare la visita per capire e conoscere la regione”, si legge nella descrizione, “merito della passione di Franco Franciosi, con la sorella Daniela in sala e il giovane Francesco D’Alessandro ai fornelli. Una pecora in umido, servita su una fetta di pane, da mangiare con le mani, sporcandosi mani e vestiti, che fa parte di un progetto, Quote, che speriamo vada avanti e che vuole – attraverso gesti, materie e ricette – portare l’Abruzzo in primo piano”.