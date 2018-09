Il Pd in marcia verso Roma, Piacente: in piazza al fianco della gente per smascherare le false promesse

Avezzano. Tutti a Roma “Per l’Italia che non ha paura”. Il Pd marsicano si mette in marcia verso Roma per ascoltare le esigenze dei cittadini e “smascherare” le false promesse del governo. Domenica alle 11 due pullman partiranno dalla zona della Pineta alla volta della capitale dove arriveranno i democratici, le forze riformiste e i semplici cittadini, manifestazione prevista in piazza del Popolo. A presentare l’iniziativa sono stati ieri il segretario provinciale del Pd, Francesco Piacente, i membri del direttivo Lorenza Panei e Michele Fina e il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. “Porteremo i nostri problemi fino a ora irrisolti nonostante le promesse di Lega e 5 Stelle”, ha commentato Piacente, “dalle infrastrutture bloccate, ai precari LFoundry fermi per il decreto dignità, fino all’assenza di un sottosegretario alla ricostruzione”.

Per Di Pangrazio “il contratto di governo stilato tra Lega e 5 Stelle ha promesso la riapertura dei piccoli ospedali, ma qualche giorno fa ha annunciato il taglio di 2 miliardi di euro per la Sanità, e la riapertura dei tribunali minori e dei giudici di pace, anche se le proroghe per Avezzano per esempio scadranno nel 2020 e nessuno ha fatto ancora niente. Ora ci aspettiamo, quindi, che finiscano i proclami e inizino a concretizzarsi le promesse”. Panei e Fina hanno evidenziato che “il Pd ha sbagliato ad allontanarsi dalle piazze dove deve tornare e a cadere nell’errore di continuare a sottolineare le sgrammaticature istituzionali. Ora concentriamoci su un valido progetto alternativo”.