Il Pd decide di non decidere, nessuna intesa su Verdecchia e Panei. Alleanze all’orizzonte?

Avezzano. Il Pd decide di non decidere e mette in panchina Roberto Verdecchia e Lorenza Panei. Sono loro i due nomi sui quali si era focalizzato l’incontro di ieri che aveva riaffollato la sala della storica sede di via XX Settembre. Si doveva uscire da lì con un nome, si doveva scegliere il capolista del Partito democratico e si doveva iniziare a costruire la coalizione in vista delle elezioni autunnali. Invece nulla di questo è stato fatto.

Dopo una discussione generale sulla politica avezzanese l’attenzione si è spostata sulle figure che il Pd può mettere in campo per le prossime amministrative e il segretario regionale, Michele Fina, e il segretario provinciale, Francesco Piacente, hanno invitato a parlare i protagonisti.

Panei ha ringraziato il partito per aver pensato a una sua candidatura a sindaco di Avezzano, ma ha deciso di fare un passo indietro. Verdecchia invece ha ribadito di essere a disposizione per il bene della città e di essere pronto a impegnarsi per concretizzare il suo impegno per Avezzano.

Al termine di una discussione fiume, però, si è deciso di non decidere. I vertici democratici, infatti, hanno deciso di non bruciare le tappe e di continuare le consultazioni per costruire la coalizione e poi scegliere insieme il sindaco. Un passo indietro, quindi, rispetto a quelle che erano le aspettative dei democratici ma anche un passo in avanti verso le altre realtà politiche avezzanesi che nei prossimi giorni potrebbero sedersi intorno a un tavolo per iniziare a discutere insieme.

Dove virerà lo sguardo del Partito democratico?