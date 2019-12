Il Pd Abruzzo incontra i consiglieri regionali venerdì ad Avezzano: occasione per ascoltare il territorio

Avezzano. Il Partito democratico ha organizzato, per venerdì prossimo, alle 17.30, nella sala Conferenze del Comune di Avezzano, un incontro con il segretario regionale Michele Fina e con i consiglieri regionali Silvio Paolucci, Dino Pepe e Antonio Blasioli.

“L’appuntamento”, precisa Francesco Piacente, “aperto a tutto il partito, sarà l’occasione per ascoltare il territorio e mettere in campo nuove proposte per la provincia, per programmare insieme le prossime azioni da portare avanti in Regione come Pd, anche in vista dell’approvazione del bilancio 2020”.