Il paziente e la famiglia al centro di ogni piano terapeutico, specialisti a confronto ad Avezzano

Avezzano. “Il paziente e la famiglia al centro” è il tema del convegno che si terrà mercoledì alle 16 nella sala del palazzo Arssa. L’evento, organizzato dal centro studi marsicani in collaborazione con la Pro Loco, ha lo scopo di sensibilizzare la collettività alla malattie della demenza e dell’Alzheimer, riportando al centro del dibattito e degli interventi operativi non solo il paziente ma anche, e soprattutto, la famiglia.

Infatti, la problematica di queste malattie è per sua natura complessa e coinvolge, in primis, proprio la famiglia che, trovandosi a dover convivere nella quotidianità con un familiare affetto da tale patologia, il più delle volte con gravi disturbi della memoria e del comportamento, subisce una situazione che porta ad un cambiamento drastico e radicale nel sistema familiare, spesso angoscioso, drammatico e caratterizzato da isolamento.

Tuttavia tale cambiamento non deve non essere subito, ma va gestito: questo significa, nell’ambito del sistema familiare, conoscere nuove modalità comunicative, strumentali e ambientali, insieme ad un rinforzo sul piano emotivo del senso di autoefficacia nel così detto caregiver, ossia colui che assiste il familiare. Il convegno sarà anche l’occasione per poter parlare e conoscere le nuove terapie farmacologiche e non farmacologiche, che in questo settore stanno vivendo importantissimi sviluppi.