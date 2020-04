Il particolare ringraziamento dell’associazione musicale Hathor a chi lotta contro il Coronavirus (video)

Avezzano. I ragazzi dell’associazione musicale Hathor realizzano un video per ringraziare quanti si stanno adoperando nella lotta al coronavirus. In questa situazione di particolare difficoltà sono tante le manifestazioni di solidarietà che si susseguono in tutto il territorio.

Proprio ai gesti solidali, ma anche all’impegno di quanti sono in prima linea per la lotta al covid-19 si sono rivolti i ragazzi dell’associazione Musicale Hathor che ci hanno tenuto a ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per offrire un sostegno contro la difficile crisi italiana e globale dovuta alla diffusione del coronavirus.