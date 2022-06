Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise assume: selezione per 12 guardiaparco ausiliari under 35

Bando per l’assunzione a tempo determinato di n. 12 Guardiaparco Ausiliari under 35!

Pescasseroli. Dopo l’esperienza dello scorso anno, torna finalmente la possibilità per 12 giovani under 35 di diventare guardiaparco ausiliari per tre mesi. Un’occasione per fare esperienza sul campo utile alla crescita professionale e personale e per toccare con mano ciò che significa lavorare per un Parco, al servizio della Natura e del Territorio.

Per partecipare al bando si è in tempo tempo fino alle 14 del 7 luglio 2022.

Per informazioni, modalità di partecipazione e selezione visita: http://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=70070