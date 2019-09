Il parcheggio riservato ai fedeli della parrocchia Madonna del Passo, il parchimetro parte da un’ora al “prezzo” di 10 Ave Maria

Avezzano. Il parcheggio riservato ai fedeli è l’ultima originale iniziativa di Don Vincenzo De Mario, il parroco della Madonna del Passo, messa in campo dal sacerdote per avvicinare i fedeli alla messa, alla catechesi e a tutte le attività della parrocchia.

Don Vincenzo non è nuovo a queste iniziative. Qualche mese fa aveva stupito tutti “coniando” la moneta ufficiale della della parrocchia. Un punto per il catechismo e due per la messa della domenica, che poi i bambini potevano spendere in dolciumi, giochi e gadget vari, durante la festa dei ragazzi (ne parlammo qui).

Oggi il parroco lancia una nuova trovata destinando a parcheggio la vasta area sul retro della chiesa, aperta a tutti i fedeli purché paghino uno speciale “parcometro”. Come? Don Vincenzo ha affisso le tariffe in un cartello in bella vista, dove si parte da 1 ora al “prezzo” di sole 10 Ave Maria e si prosegue secondo il tariffario ufficiale della parrocchia.

Un’iniziativa originale, insomma, che come al solito farà scalpore e accenderà di nuovo i riflettori sulla parrocchia della Madonna del Passo, che in un modo o nell’altro riesce sempre a trovare nuove iniziative per avvicinare i fedeli.