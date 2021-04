Il pane arriva a domicilio con Elite Surgelati: le novità del 2021

Filoni di pane, panini al formaggio, piadine e mini tigelle da avere sempre a disposizione in freezer per qualunque evenienza e da ricevere comodamente a casa. E’ questa una delle novità 2021 introdotta da Elite Surgelati, realtà marsicana che da più di 25 anni si occupa di consegna a domicilio di prodotti alimentari.

L’attività, con sede ad Avezzano, arricchisce il suo catalogo ogni anno in seguito a una lunga e attenta selezione di note aziende 100% italiane che contribuiscano ad allargare le proposte culinarie e a dare un valore aggiunto e, soprattutto, di qualità alle ricette gastronomiche presentate.

La volontà di incrementare il numero di prodotti a disposizione è dettata dal desiderio di rispondere alle esigenze dei clienti, sia dal punto di vista di utilizzo che di consumo, garantendo alternative valide per tutti i tipi di abitudini alimentari e usi in cucina.

Ad esempio… quante volte il pane in congelatore vi ha salvato i pranzi e le cene in cui eravate rimasti senza? Per molti rappresenta un must have del freezer. La comodità di poterlo tirare fuori nel momento giusto e averlo – in un solo passaggio – croccante e gustoso come sempre. Vale lo stesso per piadine, panini e tigelle: veloci da scongelare e da utilizzare per la preparazione di un piatto, per una golosa scarpetta con sugo o solo per accompagnarlo agli affettati.

Questi ultimi anche sono stati recentemente aggiunti al catalogo, insieme ad altri prodotti non surgelati come burro e formaggi. Un’altra new entry dell’ultimo mese è rappresentata dagli yogurt (arancia e zenzero, pistacchio, frutti di bosco e molti altri) ottimi per chi, in vista dell’estate, è sempre più attento alla linea.

Insomma, da Elite Surgelati ci si può aspettare sempre di tutto.

Scopri i nuovi prodotti introdotti, consultando il sito https://www.elitesurgelati.it/offerte-del-mese/