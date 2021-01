Il Pancaffé La Pineta di Ovindoli entra nel registro delle Eccellenze Italiane

Ovindoli. Il Pancaffé La Pineta di Ovindoli di Barbara Marchetti e Pasqualino Piccone ha ottenuto la certificazione di Eccellenze Italiane.

Il forno della cittadina a vocazione turistica è stato inserito nel registro nato per proteggere e diffondere i marchi e la qualità dei prodotti italiani e per informare i cittadini sulle novità del Made in Italy.

Soddisfazione è stata espressa dalla coppia che ha ricevuto tanti complimenti dopo l’annuncio fatto su Facebook, anche da molti clienti che ogni anno raggiungono Ovindoli da fuori regione e che quest’anno invece sono stati costretti a non spostarsi.

“Facciamo tutto con il cuore e l’anima” hanno commentato i due giovani artigiani che insieme a tanti altri artigiani del territorio stanno vivendo delle grosse difficoltà a causa della mancanza di turisti. Ma che, proprio come tanti altri colleghi, non si sono dati per vinti, scegliendo di andare avanti, in attesa quanto prima di un ritorno alla normalità.