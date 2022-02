Il palazzo comunale di Avezzano sarà illuminato con i colori gialli e blu dell’Ucraina

Avezzano. Da questa sera il Palazzo comunale di Avezzano sarà illuminato con i colori gialli e blu della bandiera nazionale ucraina. La proposta congiunta viene dai consiglieri Simonelli e Collalto ed è stata avanzata nella giornata di ieri.

“Non ci si deve illudere che una manifestazione o una fiaccolata possano cambiare le sorti del mondo, nè quella è la nostra intenzione”, afferma il consigliere Nello Simonelli, Presidente della Commissione Cultura, “ma ogni piccolo gesto di sensibilizzazione può suscitare qualcosa in noi stessi. Per questo, in questa occasione, è doveroso manifestare vicinanza al popolo ucraino, esposto agli errori ed orrori bellici”.

“Si è sempre impreparati di fronte al dolore che nasce da eventi non controllabili, ed è proprio il senso di impotenza che l’uomo comune manifesta di fronte a questi a ricordarci come la nostra esistenza sia precaria. E’ a chi soffre che oggi va la nostra vicinanza, affinchè non si spenga la speranza”, così la consigliere comunale Federica Collalto.