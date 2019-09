Il nuovo decretato F-Gas nel settore dell’istallazione e impianti, giovedì convegno con la Cna di Avezzano: ecco le info

Avezzano. Un seminario gratuito, promosso dalla Cna di Avezzano, riguardante le novità legislative previste dal DPR 146/2018 in materia di F-Gas. Il convegno è in programma giovedì, a partire dalle 17, nella sede della Cna in via Buozzi 31. A renderlo noto è Francesco D’Amore, presidente della Cna di Avezzano e Fabrizio Belisari, direttore dell’Associazione, alla luce dei nuovi importanti adempimenti cui sono tenute le imprese operanti nel settore dell’installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti F-GAS.

“In particolare”, spiega Belisari, “a decorrere dal 25 settembre prossimo, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, è tenuta a comunicare per via telematica alla Banca dati F-GAS, entro 30 giorni dalla data di intervento di installazione, ovvero del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’art. 16 del citato DPR 146/2018”. Pertanto, il seminario di giovedì, oltre che a prevedere una parte informativa sugli obblighi legislativi, sarà un importante momento per spiegare bene a tutti coloro che interverranno le procedure di registrazione, nonché di comunicazione degli interventi, sul portale dedicato. Interverrà al seminario Cesare Altieri, presidente Cna Installazione Abruzzo.

Per ulteriori informazioni in merito e per potersi prenotare le imprese e i soggetti interessati possono contattare la Cna di Avezzano ai seguenti recapiti: 0863/414499; 366/7151654; info@cna-avezzano.it