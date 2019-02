Il nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati si riunisce per stabilire le cariche. Colucci verso il bis

Avezzano. Archiviate le elezioni del consiglio dell’ordine degli avvocati è tempo di mettersi al lavoro per stabilire le cariche e scegliere la strada da seguire per la tutela del palazzo di giustizia di Avezzano e della categoria.Domani mattina i legali si riuniranno in tribunale e inizieranno a lavorare. Sul tavolo del consiglio c’è in primis la nomina del presidente, ma anche quella del segretario e del tesoriere nonché la costituzione di varie commissioni che dovranno occuparsi della gestione delle problematiche legate al mondo forense.

Martedì e mercoledì sono state 488 toghe, su 607 aventi diritto, a recarsi alle urne per scegliere i nuovi rappresentanti in seno all’organo collegiale che rimarranno in carica per quattro anni. Il più votato è stato il presidente del consiglio uscente, Franco Colucci, che va di fatto verso una riconferma della carica. A seguirlo Clara Cardamone e poi Annunziata Morgani, Mario Flammini, Carla Vicini, Franco Paolini, Giovanni Fracassi, Stefania D’Ignazio, Valentina Calvarese, Mario Lucci e Manuela Rinaldi.