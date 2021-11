Il Natale 2021 è arrivato da Elite Surgelati per un menù in cui la tradizione sposa l’innovazione

Come ogni anno quando si avvicina dicembre non si fa altro che parlare di cosa si porterà sulla tavola del 24 e 25 in occasione delle festività natalizie. Come non arrivare impreparati? Ve lo svela Elite Surgelati che ha pensato a un volantino pieno di proposte che vi faranno fare bella figura con gli ospiti.

Se il Natale quest’anno decidete di trascorrerlo a casa senza la minima intenzione di spendere giorni e giorni in cucina per le preparazioni più complesse, ecco che vi basterà sfogliare il catalogo dell’azienda marsicana, scegliere i prodotti che più preferite, ordinarli per poi riceverli direttamente a casa.

E’ proprio così, la comodità targata Elite è a 360 gradi. Non solo porterete ricevere tutto ciò di cui avete bisogno, selezionando e ordinando i vostri piatti preferiti dal divano senza uscire ma avrete la possibilità di scegliere tra tutti prodotti di qualità, provenienti da aziende italiane, che accontenteranno i gusti di grandi e piccoli.

Dai primi piatti, ai secondi di pesce, dalla carne al dolce. Tra le offerte del mese di dicembre – che approfondiremo nelle prossime settimane – tutto ciò che la tradizione del Natale richiede, Elite Surgelati ve lo propone.

Non perdere l’occasione, anche se sembra ancora lontano…il Natale è alle porte.

Clicca qui per scoprire tutte le offerte del mese di dicembre.