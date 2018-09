Il musicista marsicano Mistheria porta sul palco del Teatro dei Marsi il suo Vivaldi Metal Project

Avezzano. Il “Vivaldi Metal Project” è un progetto del musicista, compositore e produttore marsicano Mistheria, famoso principalmente per le sue numerose collaborazione internazionali (Bruce Dickinson (Iron Maiden), Rob Rock, Roy Z e molti altri). “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi rivisitate in chiave sinfonico-rock da artisti internazionali riunitisi per questo straordinario progetto creato e prodotto dal musicista abruzzese che, il prossimo mercoledì 31 ottobre, a partire dalle 21.00 andrà in scena al Teatro dei Marsi di Avezzano.

Quella marsicana sarà la prima data italiana del tour mondiale che porterà il progetto a esibirsi in alcune tra le più prestigiose location europee e non solo. Per l’occasione è messa a disposizione una navetta Paganica-L’Aquila-Avezzano e ritorno (prenotazione obbligatoria). Info e biglietti: www.diyticket.it