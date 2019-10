Il musical più “divino” di Broadway per due serate al Teatro dei Marsi, torna “Il nostro travolgente Sister Act” della Seven Arts Theatre Studio

Avezzano. “Dopo il successo del Castello Orsini siamo pronti a portare in scena il nostro spettacolo davanti alla grande platea del Teatro dei Marsi”, così ha dichiarato entusiasta Marco Verna, direttore del Seven Art Theatre Studio di Avezzano e regista dello spettacolo “Il nostro travolgente Sister Act”.

Il musical “divino” di Broadway sarà nel teatro marsicano per due serate il 15 e 16 novembre su licenza della Musical Theatre International Europe, richiesta e ottenuta dal Seven Arts Theatre Studio.

La trama avvincente, conosciuta grazie al film che ha reso celebre la straordinaria Woophie Goldberg, è dal ritmo

travolgente e supportata da una colonna sonora in perfetto stile disco-music anni ’80. Un prodotto teatrale vincente,

che diverte ed emoziona allo stesso tempo, che fa ballare tutti pur rimanendo seduti sulla propria poltrona e che

racchiude un messaggio commovente d’amore e di amicizia. “Il nostro travolgente Sister Act!” è la terza grande sfida

del Seven Arts Theatre Studio. Una produzione di alta qualità realizzata in primis grazie al talento, alla preparazione e all’energia dei 25 performers che calcheranno il palcoscenico, al numero di tecnici coinvolti dietro le quinte, alle moderne e scintillanti scenografie e ai numerosi costumi mozzafiato.

Il sipario si alzerà venerdì 15 novembre alle ore 21.00 e nuovamente il giorno successivo, Sabato 16 novembre alle ore 17.00. I biglietti sono acquistabili in prevendita:

* Telefono – 06.04.06

* Internet https://www.diyticket.it/events/Teatro/3025/il-nostro-travolgente-sister-act-il-musical-biglietti

* Ricevitorie Sysalpay

* Presso il Sevem Arts Theatre Studio in Via XX Settembre 426/D Avezzano dal lunedì al mercoledì dalle 10.00 alle 21.00

* presso il botteghino del teatro fino a 30 min prima dell’inizio dello spettacolo.

Lo show vanterà la partecipazione di due attori professionisti, molto conosciuti ed apprezzati nel panorama teatrale

nazionale: Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini. Saranno presenti anche due talentuosissime allieve della Sound And Soul di Michela Olivieri. Di seguito, il cast completo: Valentina Paoloni, Michela Piccinini, Gianpiero Lolli, Angelo Piccinini, Natascia Pietrangeli, Gisela Ritrivi, Silvia De Filippis, Gianmarco Di Cosimo, Luigi Trombetta, Stefano Doschi, Valentina Ciocca, Roberta Gramaglia, Roberta Fabriani, Claudia Di Renzo, Paola Toselli, Valeria Di Giacomo, Sara De Foglio, Francesco Ruggeri, Giorgia Di Carlo, Clarissa Catarinacci, Sofia Iacoboni, Beatrice Del Fosco.

La Regia e le Coreografie dello spettacolo sono firmate da Marco Verna, Direttore Artistico del Seven Arts Theatre Studio. Assistente alla Regia è invece Sara Toselli. Le Scenografie sono state realizzate da Claudio e Silvio Salvini,

i Costumi invece sono stati confezionati da Elisabetta Lorusso. Trucco e Parrucco saranno opera dei Docenti e degli Allievi di SGI Formazione di Avezzano. La Supervisione Vocale è affidata alle sapienti mani della Cantante e Performer Sarah Siks Trinciarelli. Assistente alle Coreografie è Masha Mazan, étoile internazionale e docente dei corsi di danza classica dello stesso Studio. Il service audio-luci-video è del gruppo Promoservice, guidato da Giuseppe Stornello.