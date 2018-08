Il musical “Le mille ed una notte di… Al-addin” in scena in un’atmosfera magica questa sera al Castello Orsini

Avezzano. Il magico mondo di Al-addin e della principessa Jasmine coinvolgerà grandi e piccoli nello spettacolo portato in scena dalla Compagnia Teatrale Realtà O-Scena ad Avezzano. Due ore di buon teatro regalate al pubblico richiedono mesi di preparazione per una Compagnia amatoriale che può contare in massima parte solo sulle proprie risorse; c’è chi realizza i costumi e chi si occupa del trucco; una squadra lavora all’allestimento delle scenografie e degli oggetti di scena; il reparto tecnico si occupa di montare le coreografie, preparare gli attori nelle canzoni, definire suoni luci ed effetti digitali e studiare vari metodi per pubblicizzare lo spettacolo; infine il tutto viene sapientemente unito dalle indicazioni delle assistenti di scena e della regia. Ogni reparto lavora in modo autonomo ma in perfetta sinergia con il resto del gruppo, in modo da assicurare una riuscita impeccabile dello spettacolo. Lo spettacolo, meta ambita di una Compagnia teatrale, è importante per Realtà O-Scena almeno quanto il viaggio per arrivarci che permette, ad una Compagnia di 27 elementi giovanissimi di tutto il territorio marsicano, di vivere un ricco contesto animato da passione, amicizia, competenze e soprattutto voglia di fare. Quest’anno il pubblico sarà coinvolto dalla romantica storia d’amore tra Al-addin, un povero ragazzo che vive di piccoli furti e la figlia del sultano, la principessa Jasmine; riuscirà Al-addin con il suo coraggio a far innamorare la principessa, una donna così forte che sogna la libertà? Sono questi infatti alcuni dei messaggi che la Compagnia Teatrale Realtà O-Scena vuole trasmettere al pubblico, la libertà, l’amore, il coraggio, la lealtà. Anche l’estate avezzanese sarà allietata dalle atmosfere arabe e il pubblico sarà invitato a compiere un viaggio con la fantasia fino ad arrivare in terre lontane. Tutto è pronto per stasera e la Compagnia Teatrale Realtà O-Scena aspetta il caloroso pubblico per regalargli due ore di magia.

Lo spettacolo si terrà al Castello Orsini ed è gratuito.