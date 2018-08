Il museo del convento di San Francesco a Tagliacozzo apre le porte alla mostra Scrigni da Sfogliare

Tagliacozzo. Il Museo del convento di San Francesco a Tagliacozzo ospita dal 30 agosto al 6 ottobre nei suoi locali “Scrigni da Sfogliare” una mostra espositiva riguardante diversi tipi ed utilizzi delle legature dei libri antichi. Nella mostra sono esposte legature della Biblioteca Apostolica Vaticana, legature della raccolta dell’Abbazia di Montecassino, un esemplare quattrocentesco della Diocesi dei Marsi e legature della Biblioteca Nazionale di Napoli, ricchissima di pezzi storici-artistici di fabbricazione meridionale: un excursus storico- artistico dal XV al XIX secolo.

La mostra non vuole solo esporre dei bellissimi oggetti d’arte, quasi completamente sconosciuti, ma vuole trasmettere, oltre alla storia e alla tecnica delle legature antiche, anche l’amore e il rispetto verso i libri per i quali venivano prodotte queste legature preziose, coperte degli stessi, allo scopo di rifletterne l’importanza e bellezza del contenuto. Un patrimonio per lo più sconosciuto soprattutto perché il libro per secoli è stato un oggetto privilegiato e quasi esclusivamente monastico per collocazione. La maggior parte delle legature era, infatti, eseguita nei conventi, dove gli amanuensi trascrivevano i fogli dei libri ed ora, grazie a loro, ammiriamo volumi con legature in cuoio, in avorio,in velluto, in marocchino, in tartaruga, in pergamena impressa in oro, in argento, in cuoio decorato con smalti e pietre.

Dai più antichi volumi proposti, ancora con le loro radici nel Medioevo, periodo in cui le legature su assi lignee sono prevalentemente eseguite nei monasteri , la Mostra cerca di illustrare le particolarità e i cambiamenti nell’esecuzione e nella decorazione della legatura nel corso dei cinque secoli. La fascia spazia dalla creatività rinascimentale attraverso le legature editoriali fino ai libri d’artista novecenteschi che assumono al libro quasi una qualità di libro oggetto. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 16,30 alle 19,00 e su richiesta delle scuole