Il Movimento Cristiano Lavoratori al fianco delle iniziative della Diocesi con l’obiettivo di ampliare la rete della solidarietà

Avezzano. “Il Movimento Cristiano Lavoratori di Avezzano, in comunione con il Movimento nazionale, è mobilitato a fianco delle Chiese locali,per sostenerne le iniziative di solidarietà per combattere la terribile pandemia sanitaria in corso. Fa proprio l’accorato appello lanciato dal Santo Padre per alleviare la sofferenza ed il disagio di tutti i fratelli,spesso in solitudine, ad iniziare dai soggetti più fragili e vulnerabili, tra questi anche quelli che non possono restare nemmeno a casa, perché una casa non ce l’hanno”, afferma Marco Boleo, presidente MCL Avezzano.

“Il Movimento Cristiano Lavoratori, con i suoi servizi di Patronato e Caf e la propria rete di solidarietà – aggiunge Boleo – sostiene le iniziative del Vescovo Pietro per essere vicini concretamente a tutti i cittadini marsicani in difficoltà e fa appello alla generosità di quanti vogliono contribuire ad allargare questa rete rivolgendosi alla Caritas diocesana, convinti, come ha detto ieri Papa Francesco che “questi giorni di dolore e di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti”.