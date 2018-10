Il motoclub Carsoli Enduro vince per l’Abruzzo il trofeo di tutte le regioni e conquista il secondo posto Under 23

Carsoli. Si è conclusa in grande stile la premiazione per il Trofeo delle Regioni 2018 che si è disputato oggi a Matelica nelle Marche. Sul podio del vincitore il Carsoli Enduro che ha conquistato il primo posto. Il Carsoli Enduro è il più forte tra i motclub di tutta Italia. Tutte le regioni infatti hanno partecipato a questa importante competizione che è seguita a livello nazionale ed estero. Oltre al primato assoluto del Trofeo, il Motoclub ha incassato anche la seconda posizione in classifica per il trofeo Under 23. Questi i piloti che si sono imposti: Silvi Silvestro, Luzi Massimiliano, Incaini Damiano, Scrocca Fabio, Marcelli Nazzareno e Geronzi Stefano supportati dal Presidente Pierluigi Pantalone che dichiara: “Dopo una stagione ricca di vittorie nel campionato interregionale Abruzzo-Marche-Lazio, la vittoria nel Trofeo delle Regioni è stato il coronamento di un anno fantastico! Grazie a tutti i piloti!” Ad maiora e complimenti dalla nostra redazione per un traguardo che apporta lustro al nostro territorio. Bravi.